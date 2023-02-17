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Львов впервые проиграл на сборах - уступили датчанам из третьего дивизиона

Премьер-лига
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Бывает и такое

Львов впервые проиграл на сборах - уступили датчанам из третьего дивизиона

lvivfc.com

Новина українською

ФК "Львов" в Турции продолжает подготовку к весенней части сезона.

В пятницу, 17 февраля, львовяне провели спарринг с клубом 3-го датского дивизиона "Люсенг".

К удивлению, датчане довольно уверенно победили со счетом 2:0.

И это первое поражение "Львова" на текущих зимних сборах.

"Львов" – "Люсенг" (Дания) 0:2

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В статье: ФК Львов
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