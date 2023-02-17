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Львов впервые проиграл на сборах - уступили датчанам из третьего дивизиона
Бывает и такое
lvivfc.com
В пятницу, 17 февраля, львовяне провели спарринг с клубом 3-го датского дивизиона "Люсенг".
К удивлению, датчане довольно уверенно победили со счетом 2:0.
И это первое поражение "Львова" на текущих зимних сборах.
"Львов" – "Люсенг" (Дания) 0:2
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