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Александрия завершила сбор поражением от кыргызстанского Алая
В субботу команда Ротаня возвращается в Украину
fco.com.ua
В пятницу, 17 февраля, "
В соперниках "горожан" был "Алай" из Кыргызстана.
Украинская команда имела территориальное преимущество, но вот с моментами, вернее с их реализацией все было сложнее.
А вот "Алай" один из своих немногочисленных шансов реализовал в середине второго тайма. Как итог, минимальное поражение "Александрии" 0:1.
В субботу, 18 февраля, команда Руслана Ротаня возвращается в Украину.
"Александрия" - "Алай" 0:1
Гол: (63 мин)
"Александрия": Георгий Ермаков, Александр Мельник, Кирилл Дришлюк, Артур Авагимян, Олег Кожушко, Богдан Белошевский, Данил Скорко, Александр Демченко, Андрей Цуриков, Валерий Бондаренко, Богдан Кобзар
Запасные: Валентин Горох, Артём Шулянский, Юрий Копина
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