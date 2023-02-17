Александрия завершила сбор поражением от кыргызстанского Алая

В пятницу, 17 февраля, " Александрия " провела свой последний, 10-й по счету спарринг на турецкой земле.

В соперниках "горожан" был "Алай" из Кыргызстана.

Украинская команда имела территориальное преимущество, но вот с моментами, вернее с их реализацией все было сложнее.

А вот "Алай" один из своих немногочисленных шансов реализовал в середине второго тайма. Как итог, минимальное поражение "Александрии" 0:1.

В субботу, 18 февраля, команда Руслана Ротаня возвращается в Украину.

"Александрия" - "Алай" 0:1

Гол: (63 мин)

"Александрия": Георгий Ермаков, Александр Мельник, Кирилл Дришлюк, Артур Авагимян, Олег Кожушко, Богдан Белошевский, Данил Скорко, Александр Демченко, Андрей Цуриков, Валерий Бондаренко, Богдан Кобзар

Запасные: Валентин Горох, Артём Шулянский, Юрий Копина