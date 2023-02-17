"Это не обида, но не очень порядочно", - Михайличенко рассказал, как его уволили из Динамо

Экс-тренер " Динамо " Алексей Михайличенко рассказал о том, что он был уволен со своей должности в 2020 году письмом на электронную почту от юриста клуба.

"То, что случилось, то случилось. Это не обида, но... Я столько лет проработал в "Динамо", а увольнять меня письмом на электронную почту... От какого-то юриста "Динамо" Киев. Это не очень порядочно. Я даже это письмо не открыл.

Я позвонил Игорю Суркису, а он мне говорит: "Не нужно уже готовить команду, ты уволен". Я сказал "спасибо". На мой взгляд, президент клуба не должен так поступать", — сказал Михайличенко.