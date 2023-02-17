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"Это не обида, но не очень порядочно", - Михайличенко рассказал, как его уволили из Динамо

Премьер-лига
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(2 голосов)

Дело было в 2020 году

"Это не обида, но не очень порядочно", - Михайличенко рассказал, как его уволили из Динамо

Фото: UEFA / Автор – неизвестен

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о том, что он был уволен со своей должности в 2020 году письмом на электронную почту от юриста клуба.

"То, что случилось, то случилось. Это не обида, но... Я столько лет проработал в "Динамо", а увольнять меня письмом на электронную почту... От какого-то юриста "Динамо" Киев. Это не очень порядочно. Я даже это письмо не открыл.

Я позвонил Игорю Суркису, а он мне говорит: "Не нужно уже готовить команду, ты уволен". Я сказал "спасибо". На мой взгляд, президент клуба не должен так поступать", — сказал Михайличенко.

Напомним, что сейчас Михайличенко занимает должность вице-президента УАФ.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарниця)
17.02.2023 в 19:04
Що ще хочу сказати: коли сідаєш грати в карти з ворами/крадіями, тримайся за гаманець. Так і з суркісами. І ти сам винен, що працював на них. Це був твій вибір.
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0
-2
Лекарь (село Дарниця)
17.02.2023 в 19:00
Міха, ти тоді усіх фенів ДК дістав. Те, що суркіси тебе позбавились, виключно твоя провина. Ти був одним з найкращих гравців ДК за усі часи. Але тренер з тебе середній, не рівня Динамо.
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