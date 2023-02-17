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"Это не обида, но не очень порядочно", - Михайличенко рассказал, как его уволили из Динамо
Дело было в 2020 году
Фото: UEFA / Автор – неизвестен
Экс-тренер "
"То, что случилось, то случилось. Это не обида, но... Я столько лет проработал в "Динамо", а увольнять меня письмом на электронную почту... От какого-то юриста "Динамо" Киев. Это не очень порядочно. Я даже это письмо не открыл.
Я позвонил Игорю Суркису, а он мне говорит: "Не нужно уже готовить команду, ты уволен". Я сказал "спасибо". На мой взгляд, президент клуба не должен так поступать", — сказал Михайличенко.
Напомним, что сейчас Михайличенко занимает должность вице-президента УАФ.
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