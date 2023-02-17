Ингулец на сборах проиграл польской Вечисте из четвертого дивизиона

Петровский " Ингулец " продолжает готовиться к возобновлению сезона в Турции, где команда проводит свой учебно-тренировочный сбор.

В пятницу, 17 февраля петровцы провели спарринг с "Вечистой" из четвертого польского дивизиона.

Польская команда этой зимой на сборах уже успела проиграть "Львову" (0:2) и обыграла "Металлист" (4:2).

Сегодняшний матч также закончился победой "Вечисты" со счетом 2:1.

В составе украинского клуба единственный гол забил Александр Козак, реализовавший пенальти в конце второго тайма. За польскую команду второй мяч забил украинец Денис Фаворов.

"Ингулец" – "Вечиста" (Краков, Польша) 1:2

Стартовый состав "Ингульца": Паламарчук, Осипенко, Кучеренко, Поспелов, Одарюк, Коробенко, Головкин, Близниченко, Резепов, Марусич, Кравчук