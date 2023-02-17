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Ингулец на сборах проиграл польской Вечисте из четвертого дивизиона
Поляки - любимый соперник украинских команд на сборах
Фото: ФК Інгулець
Петровский "
В пятницу, 17 февраля петровцы провели спарринг с "Вечистой" из четвертого польского дивизиона.
Польская команда этой зимой на сборах уже успела проиграть "Львову" (0:2) и обыграла "Металлист" (4:2).
Сегодняшний матч также закончился победой "Вечисты" со счетом 2:1.
В составе украинского клуба единственный гол забил Александр Козак, реализовавший пенальти в конце второго тайма. За польскую команду второй мяч забил украинец Денис Фаворов.
"Ингулец" – "Вечиста" (Краков, Польша) 1:2
Стартовый состав "Ингульца": Паламарчук, Осипенко, Кучеренко, Поспелов, Одарюк, Коробенко, Головкин, Близниченко, Резепов, Марусич, Кравчук
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