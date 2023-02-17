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Денис Попов: Мы чувствуем себя на поле уже гораздо лучше, есть определенный запас

Премьер-лига
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Киевляне продолжают свой турецкий сбор

Денис Попов: Мы чувствуем себя на поле уже гораздо лучше, есть определенный запас

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов, который сегодня, 17 февраля, отмечает свой 24-й день рождения, поделился впечатлениями от победного спарринга с латвийской "Лиепаей" (2:0) и поддержки украинцев на трибунах в Анталии.

– Отпраздновать победу, пусть и в товарищеском матче, в компании украинских болельщиков – пожалуй, самый лучший подарок?

– Да, приятно, что даже в Турции у нас есть такая поддержка. Благо, мы сегодня выиграли. Считаю, что провели очень хороший спарринг. Набираем обороты – это для нас самое главное.

– Что ты чувствовал, когда с трибуны звучали поздравления с днем рождения?

– Приятно, что на матч пришло такое большое количество наших соотечественников и, в частности, детей. Было заметно, что они болели за нас и искренне приветствовали, поэтому очень им благодарен.

– В какой функциональной готовности сейчас находится "Динамо"?

– Не могу сказать о функциональной готовности в процентах, но мы чувствуем себя на поле уже гораздо лучше, есть определенный запас. В нашей команде много молодежи, поэтому кое-что удается, а кое-что – еще нет, но мы стараемся и будем наигрывать взаимопонимание на поле, чтобы лучше выглядеть в дальнейшем.

– Более опытные игроки взяли молодежь под свое крыло?

– Если мы хотим добиваться результатов, нужно поддерживать молодежь, чтобы она как можно скорее поднималась на уровень киевского "Динамо" и помогала нашим победам.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
ФК Динамо

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