Источник: У врачей Зари при инфаркте Данченко не оказалось дефибриллятора

Луганская "Заря" которая сейчас проводит сборы в Турции недавно пережила критический момент с инфарктом и остановкой сердца на тренировке у игрока команды Олега Данченко.

При этом, как сообщает KDK, в этот момент у врачей луганчан не было с собой на месте дефибрилляторов.

Необходимое техническое оборудование было у врачей австрийской команды, которая тренировалась рядом. Поэтому источник пишет, что спасение 28-летнего украинца – настоящее чудо.

Также источник отмечает, ссылаясь на представителей медицинских штабов украинских клубов, что это распространенная история, поскольку дефибрилляторы нужно обновлять, но никто этим не хочет заниматься, потому что "все равно никто не умирает на тренировках".

Интересно, что согласно медицинскому регламент УАФ, что во время соревнований под эгидой организации дефибриллятор должен находиться в сумке врача, включая тренировки.

16 февраля состояние футболиста было стабильным, он чувствовал себя хорошо, а его анализы были хорошие, однако он еще находился в больнице, добавил источник. Однако диагноз игроку еще не поставлен, ему предстоит еще много медицинских исследований. "Заря" готова профинансировать операцию в лучших клиниках, если она потребуется.