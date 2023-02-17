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Журналист Андриюк опубликовал ФОТО российского паспорта президента Колоса и функционера УАФ Засухи
Интересная история
Президент ковалевского "
"Засуха Андрей Анатольевич.
Владелец паспорта Российской Федерации (красные квадратики – паспорт активный).
И в то же время – председатель Киевской областной ассоциации футбола. И одновременно член исполкома УАФ.
Как такое возможно, что гражданин РФ руководит футболом всей Киевской области?", - пишет журналист.
Также Андриюк не забыл уколоть Андрея Павелко, посоветовав президенту УАФ отреагировать на данный факт.
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