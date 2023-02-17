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Журналист Андриюк опубликовал ФОТО российского паспорта президента Колоса и функционера УАФ Засухи

Премьер-лига
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Журналист Андриюк опубликовал ФОТО российского паспорта президента Колоса и функционера УАФ Засухи

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Президент ковалевского "Колоса" Андрей Засуха является действующим гражданином России. Об этом пишет журналист и гражданский активист Константин Андриюк, прикрепив сканы документов.

"Засуха Андрей Анатольевич.

Владелец паспорта Российской Федерации (красные квадратики – паспорт активный).

И в то же время – председатель Киевской областной ассоциации футбола. И одновременно член исполкома УАФ.

Как такое возможно, что гражданин РФ руководит футболом всей Киевской области?", - пишет журналист.

Также Андриюк не забыл уколоть Андрея Павелко, посоветовав президенту УАФ отреагировать на данный факт.

Журналист Андриюк опубликовал ФОТО российского паспорта президента Колоса и функционера УАФ Засухи - изображение 1Журналист Андриюк опубликовал ФОТО российского паспорта президента Колоса и функционера УАФ Засухи - изображение 2Журналист Андриюк опубликовал ФОТО российского паспорта президента Колоса и функционера УАФ Засухи - изображение 3
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В статье: Андрей Павелко Колос (Ковалевка) Константин Андриюк УАФ Андрей Засуха
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