Журналист Андриюк опубликовал ФОТО российского паспорта президента Колоса и функционера УАФ Засухи

Президент ковалевского " Колоса " Андрей Засуха является действующим гражданином России. Об этом пишет журналист и гражданский активист Константин Андриюк, прикрепив сканы документов.

"Засуха Андрей Анатольевич.

Владелец паспорта Российской Федерации (красные квадратики – паспорт активный).

И в то же время – председатель Киевской областной ассоциации футбола. И одновременно член исполкома УАФ.

Как такое возможно, что гражданин РФ руководит футболом всей Киевской области?", - пишет журналист.