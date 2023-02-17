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Заря завершила сбор болезненным поражением от Риги. Видеообзор матча

Премьер-лига
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Луганчане за тайм пропустили 4 гола

Заря завершила сбор болезненным поражением от Риги. Видеообзор матча

zarya-lugansk.com

Новина українською

Луганская Заря в пятницу, 17 февраля, провела свой заключительный спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Лаганчане лучше провели первый тайм и забили свой гол в середине тайма – случился рикошет и автогол от одного из игроков Риги.

А вот после перерыва ситуация на поле поменялась кардинальным образом. Уже латвийская команда играла явно лучше, при этом, оборона Зари выглядела катастрофично.

Рига за тайм забила 4 гола, и лишь в самой концовке матча Русин несколько подсластил пилюлю.

Поражение украинской команды 2:4.

Заря завершает свой сбор и на выходных возвращается в Украиную

Заря – Рига 2:4

Голы: автогол (24), Русин (90) - 47, 67, 76, 85

Стартовый состав Зари: Александр Сапутин, Роман Вантух, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Илья Гулько, Арсений Батагов, Дмитрий Мишнев, Сергей Булеца, Игорь Кирюханцев, Назарий Русин, Денис Антюх.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Рига
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