Заря завершила сбор болезненным поражением от Риги. Видеообзор матча

Луганская Заря в пятницу, 17 февраля, провела свой заключительный спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Лаганчане лучше провели первый тайм и забили свой гол в середине тайма – случился рикошет и автогол от одного из игроков Риги.

А вот после перерыва ситуация на поле поменялась кардинальным образом. Уже латвийская команда играла явно лучше, при этом, оборона Зари выглядела катастрофично.

Рига за тайм забила 4 гола, и лишь в самой концовке матча Русин несколько подсластил пилюлю.

Поражение украинской команды 2:4.

Заря завершает свой сбор и на выходных возвращается в Украиную

Заря – Рига 2:4

Голы: автогол (24), Русин (90) - 47, 67, 76, 85

Стартовый состав Зари: Александр Сапутин, Роман Вантух, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Илья Гулько, Арсений Батагов, Дмитрий Мишнев, Сергей Булеца, Игорь Кирюханцев, Назарий Русин, Денис Антюх.