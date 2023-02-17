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Заря завершила сбор болезненным поражением от Риги. Видеообзор матча
Луганчане за тайм пропустили 4 гола
zarya-lugansk.com
Луганская
Лаганчане лучше провели первый тайм и забили свой гол в середине тайма – случился рикошет и автогол от одного из игроков Риги.
А вот после перерыва ситуация на поле поменялась кардинальным образом. Уже латвийская команда играла явно лучше, при этом, оборона Зари выглядела катастрофично.
Рига за тайм забила 4 гола, и лишь в самой концовке матча Русин несколько подсластил пилюлю.
Поражение украинской команды 2:4.
Заря завершает свой сбор и на выходных возвращается в Украиную
Заря – Рига 2:4
Голы: автогол (24), Русин (90) - 47, 67, 76, 85
Стартовый состав Зари: Александр Сапутин, Роман Вантух, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Илья Гулько, Арсений Батагов, Дмитрий Мишнев, Сергей Булеца, Игорь Кирюханцев, Назарий Русин, Денис Антюх.
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