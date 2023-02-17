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Львов с пятью игроками на просмотре проиграл во втором спарринге дня
Просмотрели потенциальных новичков
instagram.com/lviv.fc
ФК "Львов" в Турции продолжает подготовку к весенней части сезона.
В пятницу, 17 февраля, львовяне провели сразу два спарринга. Утром украинская команда
Вечерний матч получился довольно активным, но снова завершился не в пользу львовян – 2:3.
За "Львов" забивали Беляев и игрок на просмотре.
Также стоит отметить, что львовян сыграли пять игроков на просмотре, в том числе и вратарь.
"Львов" – "Самгурали" (Цхалтубо, Грузия) 2:3 (1:1)
"Львов": игрок на просмотре, Габриэль, Дитятьев, игрок на просмотре, Кузык, Богунов, игрок на просмотре, игрок на просмотре, игрок на просмотре (Бугай, 75), Беляев (Ременяк, 70), Грисьо.
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