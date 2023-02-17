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Львов с пятью игроками на просмотре проиграл во втором спарринге дня

Премьер-лига
(1 голосов)

Просмотрели потенциальных новичков

Львов с пятью игроками на просмотре проиграл во втором спарринге дня

instagram.com/lviv.fc

Новина українською

ФК "Львов" в Турции продолжает подготовку к весенней части сезона.

В пятницу, 17 февраля, львовяне провели сразу два спарринга. Утром украинская команда проиграла клубу 3-го датского дивизиона "Люсенг" (0:2), а вечером провели поединок с грузинским "Самгурали".

Вечерний матч получился довольно активным, но снова завершился не в пользу львовян – 2:3.

За "Львов" забивали Беляев и игрок на просмотре.

Также стоит отметить, что львовян сыграли пять игроков на просмотре, в том числе и вратарь.

"Львов" – "Самгурали" (Цхалтубо, Грузия) 2:3 (1:1)

"Львов": игрок на просмотре, Габриэль, Дитятьев, игрок на просмотре, Кузык, Богунов, игрок на просмотре, игрок на просмотре, игрок на просмотре (Бугай, 75), Беляев (Ременяк, 70), Грисьо.

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В статье: ФК Львов
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