"Прощай, Динамо": воспитанник киевлян неожиданно покинул клуб

Украинский полузащитник Вадим Мащенко, который является воспитанником киевского "Динамо", попрощался с родным клубом.

"После 8,5 лет. Прощай, "Динамо" Киев", - написал футболист на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что Мащенко находился в структуре "Динамо" восемь с половиной лет, но так и не дебютировал за основную команду киевлян.

Футболист известен по выступлениям в чемпионате Литвы. Летом 2022 года полузащитник перебрался в клуб "Йонава". Недавно украинец перебрался в "Мариямполе Сити", который тоже выступает в Литве.