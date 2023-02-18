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"Прощай, Динамо": воспитанник киевлян неожиданно покинул клуб

Премьер-лига
(1 голосов)
"Прощай, Динамо": воспитанник киевлян неожиданно покинул клуб

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник Вадим Мащенко, который является воспитанником киевского "Динамо", попрощался с родным клубом.

"После 8,5 лет. Прощай, "Динамо" Киев", - написал футболист на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что Мащенко находился в структуре "Динамо" восемь с половиной лет, но так и не дебютировал за основную команду киевлян.

Футболист известен по выступлениям в чемпионате Литвы. Летом 2022 года полузащитник перебрался в клуб "Йонава". Недавно украинец перебрался в "Мариямполе Сити", который тоже выступает в Литве.

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В статье: Динамо (Киев)
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