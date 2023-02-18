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Черноморец может подписать воспитанника Тоттенхэма - ТаТоТаке

Премьер-лига
(1 голосов)

Родель Ричардс приедет на просмотр в одесский "Черноморец"

Черноморец может подписать воспитанника Тоттенхэма - ТаТоТаке

thfcreport Academy

UA-Футбол
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Английский форвард Родель Ричардс, который является воспитанником лондонского "Тоттенхэма", находится на просмотре в клубе УПЛ - одесском "Черноморце". Об этом сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, нападающий примет участие в нескольких спаррингах одесситов. После этого главный тренер Роман Григорчук примет решение по его подписанию.

Осенью нападающий подписал трехлетний контракт с Ворсклой. Родель сыграл лишь один матч в УПЛ за полтавчан и не входит в планы главного тренера Виктора Скрипника.

"Черноморец" занимает 15-е место в УПЛ. В первом матче весенней части сезона команда Григорчука сыграет с "Вересом" 4 марта.

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В статье: Черноморец (Одесса) Тоттенхэм (Лондон)
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