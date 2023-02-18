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Черноморец может подписать воспитанника Тоттенхэма - ТаТоТаке
Родель Ричардс приедет на просмотр в одесский "Черноморец"
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Английский форвард Родель Ричардс, который является воспитанником лондонского "Тоттенхэма", находится на просмотре в клубе УПЛ - одесском "Черноморце". Об этом сообщает ТаТоТаке.
По данным источника, нападающий примет участие в нескольких спаррингах одесситов. После этого главный тренер Роман Григорчук примет решение по его подписанию.
Осенью нападающий подписал трехлетний контракт с Ворсклой. Родель сыграл лишь один матч в УПЛ за полтавчан и не входит в планы главного тренера Виктора Скрипника.
"Черноморец" занимает 15-е место в УПЛ. В первом матче весенней части сезона команда Григорчука сыграет с "Вересом" 4 марта.
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