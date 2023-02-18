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Две крылатые ракеты пролетели критически низко над одной из украинских АЭС
Была высока угроза попадания в ядерный реактор
Енергоатом у Telegram
Во время сегоднешней российской ракетной атаки опасность угрожала Южноукраинской атомной электростанции. Об этом сообщают в Энергоатоме.
"Сегодня во время очередной массированной ракетной атаки РФ на Южноукраинской АЭС в 8:25 и 8:27 зафиксированы пролеты двух вражеских крылатых ракет.
Воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении г. Первомайск Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту”, - говорится в Telegram-канале Энергоатома.
Также отмечается, что была высока вероятность попадания в реактор и ядерной катастрофы.
Энергоатом сообщил, что в очередной раз обратился к МАГАТЭ с требованием принять меры для прекращения ядерного терроризма Кремля и обеспечения безопасности вокруг ядерных объектов Украины.
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