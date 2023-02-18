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Верес - Валмиера: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

"Народный клуб" играет спарринг второй день подряд

Верес - Валмиера: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

nkveres.com

UA-Футбол
Новина українською

Только вчера ровенчане встречались с эстонской "Левадией", а менее чем за сутки команда Юрия Вирта встретится с "Валмиерой". Чемпион Латвии на этой неделе уже сыграл спарринг с "Кривбассом" и расписал нулевую ничью. На очереди – дуэль с еще одним представителем УПЛ. Для "Вереса" эта игра будет предпоследней на турецком сборе и накануне возобновления УПЛ.

Контрольный матч
18 февраля. Начало в 16:15
"Верес" (Ровно, Украина) - "Валмиера" (Латвия)

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В статье: Верес (Ровно) Валмиера
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