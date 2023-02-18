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Металлист - Тобол: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Будет ли вторая победа МХ на сборах-2023?

Металлист - Тобол: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Текущие подготовительные сборы проходят тяжело для харьковчан: победа только одна, хотя соперники не из топ-чемпионатов. И все же не нужно делать глобальные выводы только по результатам спаррингов. Сегодня подопечных Перицы Огненовича ожидает встреча с "Тоболом": третьей командой предыдущего чемпионата Казахстана. К слову, этой зимой костанайцы уже победили другой украинский коллектив - "Александрию".

Контрольный матч
18 февраля. Начало в 16:30
"Металлист" (Харьков, Украина) - "Тобол" (Костанай, Казахстан)

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В статье: Тобол (Костанай) Металлист (Харьков)
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