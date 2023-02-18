Металлист - Тобол: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Текущие подготовительные сборы проходят тяжело для харьковчан: победа только одна, хотя соперники не из топ-чемпионатов. И все же не нужно делать глобальные выводы только по результатам спаррингов. Сегодня подопечных Перицы Огненовича ожидает встреча с "Тоболом": третьей командой предыдущего чемпионата Казахстана. К слову, этой зимой костанайцы уже победили другой украинский коллектив - "Александрию".

Контрольный матч

18 февраля. Начало в 16:30

"Металлист" (Харьков, Украина) - "Тобол" (Костанай, Казахстан)