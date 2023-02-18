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Черноморец разгромил в спарринге клуб Второй лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Пять голов от "моряков"

Черноморец разгромил в спарринге клуб Второй лиги

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" одержал разгромную победу над "Реалом Фармой", выступающим во Второй лиге Украины.

Команда Романа Григорчука забила в ворота "фармацевтов" пять голов, три из которых во втором тайме. Андердог не отличился ни одним.

"Моряки" продолжают подготовку в Одессе. Следующий спарринг-партнер не разглашается.

Контрольный матч
18 ноября
"Черноморец" (Одесса) – "Реал Фарма" (Одесса) 5:0
Голы: Кузык 38, Юсов 43, Юсов 65 (пен.), Брагару 82, Ермаков 89
В составе "Черноморца" на поле выходили: Непогодов, Путря, Салюк, Гучек, Билый, Селин, Ермаков, Штогрин, Политыло, Задоя, Васильев, Кузык, Бадибанга, Алефиренко, Брагару, Юсов.
В составе "Реал Фармы" в игре принимали участие: Стародубец, Миргородский, Ратушняк, Мячин, Ладыка, Марченко, Платунов, Гранчар, А. Лиховидов, Фомичев, Н. Лиховидов, Кошкин, Севодняев, Колесников, Барсуков, Игуменов, Вареник, Фабер.

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В статье: Черноморец (Одесса) Реал Фарма (Одесса)
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