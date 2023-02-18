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Первая победа на сборах. Колос одолел аутсайдера чемпионата Казахстана
Команда продолжает прогрессировать в результатах
Фото: ФК Колос / Автор невідомий
"Колос" одержал дебютную победу на сборах-2023. Команда Ярослава Вишняка одолела в спарринге "Атырау", который предыдущий чемпионат Казахстана завершил в нижней части таблицы.
Пресссслужба ковалевцев по традиции скрывает состав своей команды. Известно только, что голами в составе украинского коллектива отличились Вадим Милько и Евгений Смирный.
Следующий контрольный матч "аграрии" проведут завтра, 19 февраля. Соперником будет латвийская "Лиепая".
Контрольный матч
18 февраля
"Колос" (Ковалевка, Украина) - "Атырау" (Казахстан) 2:1
Голы у "Колоса": Милько, Смирный
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