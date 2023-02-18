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Металлист победил во втором подряд спарринге

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане оказались сильнее Тобола

Металлист победил во втором подряд спарринге

UA-Футбол
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В субботу, 18-го февраля, харьковский "Металлист" провел свой девятый спарринг на учебно-тренировочном сборе. Харьковчане противостояли команде из Казахстана "Тобол". В итоге, выиграл именно "Металлист – 3:1. Голами отличились Бойчук, Картушов и Прядун с пенальти.

Примечательно, что это вторая подряд победа "Металлиста" в спаррингах. Несколькими днями ранее команда Ивицы Огненовича одолела малайзийский "Кедах Дарул Аман".

Следующий спарринг "Металлиста" запланирован на 21-е февраля против киргизского "Абдыш-Ата".

Контрольный матч. 18.02.2023
"Металлист" (Украина) – "Тобол" (Казахстан) 3:1
Голы "Металлиста": Бойчук 44, Картушов 48, Прядун (пен.) 59

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В статье: Металлист (Харьков)
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