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Верес в товарищеском матче проиграл чемпиону Латвии
На турецких сборах
ФК "Верес" / Автор невідомий
Сегодня, 18 февраля, ровенский "Верес" на турецких сборах провел контрольный поединок против чемпиона Латвии ФК "Валмиера". В итоге подопечные Юрия Вирта уступили сопернику со счетом 2:3.
Напомним, вчера жители
Контрольный матч, 18 февраля 2023 года, Белек
Верес – Валмиера – 2:3 (0:1)
Голы: Близниченко (47), С. Шарай (52).
Верес: Когут (Ющишин, 71) - Гагун (Хондак, 75), Маткобожик (Вовченко, 46), Курко (Савчук, 78), Квасный, Кучеров (Тишининок, 78), Клец (Шух, 75), Дахновский (Близнец) 46), Г.Пасич (В.Шарай, 62), С.Шарай (Лебеденко, 62), Гайдучик (М.Шестаков, 46).
Главный тренер: Юрий Вирт.
Удаление: Маткобожик (45).
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