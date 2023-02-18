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Верес в товарищеском матче проиграл чемпиону Латвии

Премьер-лига
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На турецких сборах

Верес в товарищеском матче проиграл чемпиону Латвии

ФК "Верес" / Автор невідомий

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Сегодня, 18 февраля, ровенский "Верес" на турецких сборах провел контрольный поединок против чемпиона Латвии ФК "Валмиера". В итоге подопечные Юрия Вирта уступили сопернику со счетом 2:3.

Напомним, вчера жители обыграли эстонскую Левадию. А свой последний спарринг на собрании команда проведет 24 февраля.

Контрольный матч, 18 февраля 2023 года, Белек

Верес – Валмиера – 2:3 (0:1)

Голы: Близниченко (47), С. Шарай (52).

Верес: Когут (Ющишин, 71) - Гагун (Хондак, 75), Маткобожик (Вовченко, 46), Курко (Савчук, 78), Квасный, Кучеров (Тишининок, 78), Клец (Шух, 75), Дахновский (Близнец) 46), Г.Пасич (В.Шарай, 62), С.Шарай (Лебеденко, 62), Гайдучик (М.Шестаков, 46).

Главный тренер: Юрий Вирт.

Удаление: Маткобожик (45).

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В статье: Верес (Ровно) Валмиера
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