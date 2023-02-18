Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо проведет дополнительный спарринг 19-го февраля
Против представителя чемпионата Турции
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Официальный сайт киевского "Динамо" сообщил, что подопечные Мирчи Луческу в рамках учебно-тренировочного сбора проведут дополнительный контрольный матч против "Адана Демиспора".
Матч между "бело-синими" и турецким клубом пройдет 19 февраля, на поле спорткомплекса Mardan Stadium. Начало встречи – 16:00.
Сейчас "Адана Демиспор" занимает 5-е место в чемпионате Турции.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК "Динамо"
Популярное сейчас
- Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля
- Секрет успеха Шахтера, кто станет самоубийцей в сборной Украины. Влог Роберто Моралеса
- Силы обороны ликвидировали еще более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- В сети появилось ВИДЕО драки между игроками Миная и Шинника
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
Новости по теме
- 10:30 Прогнозы на футбол Фенербахче - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.07.2022
- 09:58 Украинские "Представлял холодную войну и автоматы Калашникова". Экс-игрок Динамо - о переезде в Украину
- 13:04 Украинские Из турецкого забвения в еврокубки. Чего стоит ожидать от трансфера Гладкого в Зарю?
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн