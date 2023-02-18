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Динамо проведет дополнительный спарринг 19-го февраля

Премьер-лига
(1 голосов)

Против представителя чемпионата Турции

Динамо проведет дополнительный спарринг 19-го февраля

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Официальный сайт киевского "Динамо" сообщил, что подопечные Мирчи Луческу в рамках учебно-тренировочного сбора проведут дополнительный контрольный матч против "Адана Демиспора".

Матч между "бело-синими" и турецким клубом пройдет 19 февраля, на поле спорткомплекса Mardan Stadium. Начало встречи – 16:00.

Сейчас "Адана Демиспор" занимает 5-е место в чемпионате Турции.

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В статье: Динамо (Киев) Адана Демирспор
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Источник:
ФК "Динамо"

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