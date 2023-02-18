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Михайличенко: Если ты понимаешь больше, чем тренер, то иди и тренируй

Премьер-лига
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Наставник ответил на критику его тренерских методик

Михайличенко: Если ты понимаешь больше, чем тренер, то иди и тренируй

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Алексей Михайличенко рассказал, являются ли актуальными его методы тренировки:

– Многие считают, что ваши методы тренировки несовременны. Например, Александр Хацкевич в своем интервью говорил, что ваши методы немного устарели. Виталий Миколенко рассказывал, что при Луческе он очень уставал, когда бегал тест Купера, а у вас не так уставал. Как вы оцените это?

– Честно вам скажу. Мое мнение: футболистам нужно делать свое дело и ни в коем случае не обсуждать тренера, его методы, нагрузки, которые он дает.

Если ты понимаешь больше чем тренер, то иди тренируй. Каждый должен заниматься своим делом. По тестам Купера, я очень много их набегал при Лобановском, потому что они тогда были в фаворе.

Но уже после завершения карьеры я анализировал, зачем это все делается. Потому что если я могу пробежать 3 километра за время, то я пробегу еще больше. Это тест не только на физическую готовность, но и психологический тест. Готов ли ты сегодня сделать немного больше, чем вчера?

На мой взгляд, было очень много талантливых футболистов, которые где-то недобегали, где-то недоделывали. И они не выросли. Я видел, что у них огромный потенциал, но они не заиграли в футбол так, как могли бы.

Прежде всего, это борьба – не с соперником, а с самим собой. Если ты докажешь, что ты лучше, то обыграешь его. Если не смог этого сделать, завтра ты это уже не сделаешь.

Поэтому большой футбол требует от тебя самоотдачи в каждой минуте, секунде, в каждой схватке, в каждом матче и тренировке. Это очень тяжелый и кропотливый труд. К этому нужно быть готовым не мускулами, а психологически. В футбол играют не ногами. Головой, – сказал Михайличенко.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
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Источник:
SportArena

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Комментарии (1)
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Жажа the best (Харьков)
18.02.2023 в 22:28
что-то очень много Михайличенко стало на этом сайте..
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