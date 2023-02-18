Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михайличенко: Если ты понимаешь больше, чем тренер, то иди и тренируй
Наставник ответил на критику его тренерских методик
Фото: ФК Динамо Киев
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Алексей Михайличенко рассказал, являются ли актуальными его методы тренировки:
– Многие считают, что ваши методы тренировки несовременны. Например, Александр Хацкевич в своем интервью говорил, что ваши методы немного устарели. Виталий Миколенко рассказывал, что при Луческе он очень уставал, когда бегал тест Купера, а у вас не так уставал. Как вы оцените это?
– Честно вам скажу. Мое мнение: футболистам нужно делать свое дело и ни в коем случае не обсуждать тренера, его методы, нагрузки, которые он дает.
Если ты понимаешь больше чем тренер, то иди тренируй. Каждый должен заниматься своим делом. По тестам Купера, я очень много их набегал при Лобановском, потому что они тогда были в фаворе.
Но уже после завершения карьеры я анализировал, зачем это все делается. Потому что если я могу пробежать 3 километра за время, то я пробегу еще больше. Это тест не только на физическую готовность, но и психологический тест. Готов ли ты сегодня сделать немного больше, чем вчера?
На мой взгляд, было очень много талантливых футболистов, которые где-то недобегали, где-то недоделывали. И они не выросли. Я видел, что у них огромный потенциал, но они не заиграли в футбол так, как могли бы.
Прежде всего, это борьба – не с соперником, а с самим собой. Если ты докажешь, что ты лучше, то обыграешь его. Если не смог этого сделать, завтра ты это уже не сделаешь.
Поэтому большой футбол требует от тебя самоотдачи в каждой минуте, секунде, в каждой схватке, в каждом матче и тренировке. Это очень тяжелый и кропотливый труд. К этому нужно быть готовым не мускулами, а психологически. В футбол играют не ногами. Головой, – сказал Михайличенко.
Популярное сейчас
- Зинченко забил дебютный гол за Арсенал ударом из-за пределов штрафной. ВИДЕО
- Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля
- Тренер Жироны: Это еще далеко не самая лучшая версия Цыганкова
- Беленюк - о драке в Турции: Такие ситуации показывают, какие проблемы могут возникнуть, если МОК допустит россиян и белорусов
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:17 Украинские Михайличенко - о своем уходе из Динамо: Я не стал получать в УАФ больше. Просто ушел из той атмосферы, которая мне не нравилась
- 18:36 Украинские "Это не обида, но не очень порядочно", - Михайличенко рассказал, как его уволили из Динамо
- 17:42 Украинские Луческу имеет самый высокий процент поражений в еврокубках среди тренеров Динамо