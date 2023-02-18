Скрипник: Всегда приятно, когда тебе дали какой-то кубок, но не хочу сравнивать с УПЛ

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал победу над "Полесьем" и завоевание Winter Cup 2023.

– Как вам финальный поединок?

– Супер! Главное, что мы выиграли турнир. Очень хороший турнир и я надеюсь, что это будет каждый год и больше команд захотят в нем играть – это будет правильно.

– Переживали на сборах нечто подобное, как сегодня, во время серии пенальти?

– Когда я играл за "Вердер", то мы тоже участвовали в турнире здесь, в Анталии. Здесь хорошая атмосфера, болельщики.

– Один раз – случайность, второй раз – совпадение, а третий – закономерность. Я об Исенко, который тянет.

– Только я ему сказал, чтобы ловил с первого удара, а не ждал пятого. Конечно, я шучу. Павел умеет брать эти пенальти. Я тоже смотрел полуфинал Кубка Украины 2019/20, когда "Ворскла" играла "Мариуполем". Павел тогда два или три пенальти взял.

– "Ворскле" пришлось дважды отыгрываться. Что-то шло не по вашему плану?

– Мы играли, как можем. Первое, что мне не понравилось – это стандартная ситуация, которая привела к голу. Уже игра меняется, ты должен атаковать. Это нам удалось, мы показали характер. Мы дважды отыгрывались, были хорошие моменты для того, чтобы победить.

– Как победа на Winter Cup скажется на сезоне?

– Даже не хочу говорить – это две большие разницы. Всегда приятно, когда тебе дали какой-то кубок, это хорошо для атмосферы, настроения, но не хочу сравнивать УПЛ и этот турнир, так что без оскорблений, - рассказал Скрипник.