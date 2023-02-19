Экс-врач Динамо: Я фактически спас Беседина от четырех лет дисквалификации

Бывший главный врач киевского "Динамо" Леонид Миронов вспомнил инцидент 2020 года, когда форвард "бело-синих" Артем Беседин провалил допинг-тест и получил дисквалификацию на один год.

"Я работал в ФК "Динамо" врачом с 2011 по 2020 г. Когда-нибудь кто-то напишет настоящую правду о моей работе в клубе, обо всех плюсах и минусах, но еще не пора.

То, что каждый год работы у ФК "Динамо" уносил два года моей жизни и привносил серьезное ухудшение здоровья, - это факт. То, что я фактически спас Беседина от четырех лет дисквалификации, – это настоящая правда.

И никто не сообщил, что Спортивно-арбитражный Суд УЕФА (в составе так называемой "Большой Планки") признали доктора Миронова из-за серьезных обстоятельств невиновным и не дисквалифицировали меня ни на день. Почему-то вся футбольная братия (пишущая) ни слова об этом не сообщила!", - написал Миронов.