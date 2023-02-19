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Кевин Келси подорожал в восемь раз после перехода в Шахтер

Премьер-лига
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По данным Transfermarkt

Кевин Келси подорожал в восемь раз после перехода в Шахтер

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Новоиспеченный форвард донецкого "Шахтера" Кевин Келси вырос в цене в восемь раз. Об этом сообщает аналитический портал Transfermarkt.

До перехода венесуэльца в украинскую команду его стоимость составляла 100 тысяч евро, а сейчас 800 тысяч.

Напомним, 18-летний нападающий в начале февраля перешел в состояние "горняков" из уругвайского "Бостон Ривер". Сумма трансфера составила 1 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Кевин Келси
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Источник:
Transfermarkt

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