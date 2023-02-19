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Кевин Келси подорожал в восемь раз после перехода в Шахтер
По данным Transfermarkt
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Новоиспеченный форвард донецкого "Шахтера" Кевин Келси вырос в цене в восемь раз. Об этом сообщает аналитический портал Transfermarkt.
До перехода венесуэльца в украинскую команду его стоимость составляла 100 тысяч евро, а сейчас 800 тысяч.
Напомним, 18-летний нападающий в начале февраля перешел в состояние "горняков" из уругвайского "Бостон Ривер". Сумма трансфера составила 1 млн евро.
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Источник:Transfermarkt
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