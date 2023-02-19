  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо интересовалось 21-летним нападающим с чемпионата Словении, но его клуб попросил 5 млн евро
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо интересовалось 21-летним нападающим с чемпионата Словении, но его клуб попросил 5 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне на такие условия не могли согласиться

Динамо интересовалось 21-летним нападающим с чемпионата Словении, но его клуб попросил 5 млн евро

gsp.ro/Автор невідомий

Новина українською

"Динамо" весь этот сезон пыталось оформить трансфер нападающего. Одним из вариантов осенью был форвард словенского "Целе" Чуквубуйке Иквуэмэси, однако финансовые запросы от клуба из Словении оказались для киевлян слишком большими.

“За ним начали следить осенью, он забил шесть голов этого сезона. "Динамо" тогда обратилось к "Целе" по трансферу и словенский клуб назвал цену в пять миллионов евро", - рассказал ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Во время зимнего трансферного окна стороны вернулись к вопросу трансфера 21-летнего нигерийца.

"Динамо" лучше не говорить такие вещи и не показывать такие жесты – они этого не понимают. К этому вопросу вернулись зимой, Целе попросил 2,5 млн. Иквуэмэси прекратил забивать, сейчас не очень провел межсезонье”, - добавил Спиваковский.

Отметим, что Иквуэмэси выступал в Европе за австрийский второлиговый "Форвертс", "Кршко" со второго дивизиона Словении, а также за "Целе". Кстати, в последнем матче против "Табор Сежаны" он вышел в старте, а на 79-й минуте его заменил бывший нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс продлил контракты с двумя игроками
yellow-arrow
Михайличенко: Я уже не мог оставаться в том Динамо
yellow-arrow
Кевин Келси подорожал в восемь раз после перехода в Шахтер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде