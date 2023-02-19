Динамо интересовалось 21-летним нападающим с чемпионата Словении, но его клуб попросил 5 млн евро

"Динамо" весь этот сезон пыталось оформить трансфер нападающего. Одним из вариантов осенью был форвард словенского "Целе" Чуквубуйке Иквуэмэси, однако финансовые запросы от клуба из Словении оказались для киевлян слишком большими.

“За ним начали следить осенью, он забил шесть голов этого сезона. "Динамо" тогда обратилось к "Целе" по трансферу и словенский клуб назвал цену в пять миллионов евро", - рассказал ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Во время зимнего трансферного окна стороны вернулись к вопросу трансфера 21-летнего нигерийца.

"Динамо" лучше не говорить такие вещи и не показывать такие жесты – они этого не понимают. К этому вопросу вернулись зимой, Целе попросил 2,5 млн. Иквуэмэси прекратил забивать, сейчас не очень провел межсезонье”, - добавил Спиваковский.

Отметим, что Иквуэмэси выступал в Европе за австрийский второлиговый "Форвертс", "Кршко" со второго дивизиона Словении, а также за "Целе". Кстати, в последнем матче против "Табор Сежаны" он вышел в старте, а на 79-й минуте его заменил бывший нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо.