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Динамо - Адана Демирспор: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Киевляне играют спарринг с клубом турецкой Суперлиги
Фото: ФК Динамо
Эта игра не была запланирована заранее. Согласовать спарринг удалось после трагических событий в Турции, связанных с землетрясением, из-за чего местная Суперлига пошла на паузу и еще не возобновила соревнования. Именно поэтому у "Аданы Демирспора" появилось время для контрольного матча против третьей на данный момент команды УПЛ.
Контрольный матч
19 февраля. Начало в 16:00
"Динамо" (Киев, Украина) - "Адана Демирспор" (Турция)
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