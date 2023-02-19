Динамо - Адана Демирспор: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Эта игра не была запланирована заранее. Согласовать спарринг удалось после трагических событий в Турции, связанных с землетрясением, из-за чего местная Суперлига пошла на паузу и еще не возобновила соревнования. Именно поэтому у "Аданы Демирспора" появилось время для контрольного матча против третьей на данный момент команды УПЛ.

Контрольный матч

19 февраля. Начало в 16:00

"Динамо" (Киев, Украина) - "Адана Демирспор" (Турция)