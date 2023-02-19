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Стал известен состав Динамо на матч против Адана Демирспор

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда представляет турецкую Суперлигу

Стал известен состав Динамо на матч против Адана Демирспор

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Стал известен состав "Динамо" на матч против турецкого "Адана Демирспор". Этот матч стал дополнительным спаррингом киевлян на сборах в Турции.

Состав "Динамо": Нещерет, Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Волошин, Перрис, Ванат.

Турецкую команду возглавляет Винченцо Монтелла – чемпион Италии в составе Ромы и бывший тренер "джалоросси", "Милана", "Фиорентины" и других клубов.

Напомним, киевляне ранее провели 10 спаррингов в рамках зимней подготовки – 6 побед, 3 поражения и одна ничья.

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В статье: Динамо (Киев) Адана Демирспор
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