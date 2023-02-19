Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стал известен состав Динамо на матч против Адана Демирспор
Команда представляет турецкую Суперлигу
Фото: ФК Динамо
Стал известен состав "Динамо" на матч против турецкого "Адана Демирспор". Этот матч стал дополнительным спаррингом киевлян на сборах в Турции.
Состав "Динамо": Нещерет, Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Волошин, Перрис, Ванат.
Турецкую команду возглавляет Винченцо Монтелла – чемпион Италии в составе Ромы и бывший тренер "джалоросси", "Милана", "Фиорентины" и других клубов.
Напомним, киевляне ранее провели 10 спаррингов в рамках зимней подготовки – 6 побед, 3 поражения и одна ничья.
Популярное сейчас
- Миколенко – об отце в ВСУ: Мы могли говорить редко, а отправлять сообщения было опасно
- Греческий АЕК отправил по Данченко специальный самолет и взял на себя его лечение
- Зинченко стал шестым украинцем, который забивал в АПЛ
- Журналист Андриюк опубликовал ФОТО российского паспорта президента Колоса и функционера УАФ Засухи
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО