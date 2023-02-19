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Динамо и Адана Демирспор голов не забивали. Трансляции второго тайма не было

Премьер-лига
(2 голосов)

Очередной спарринг для "Динамо"

Динамо и Адана Демирспор голов не забивали. Трансляции второго тайма не было

Фото: ФК Динамо

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В контрольном матче встречались "Динамо" и пятая команда турецкой Суперлиги "Адана Демирспор". Отмечаем присутствие в составе турецкой команды экс-футболиста "Динамо" Юнеса Беланда. "Адану" возглавляет Винченцо Монтелла - чемпион Италии в составе "Ромы" и бывший тренер "джалоросси", "Милана", "Фиорентины" и других клубов.

Киевляне активно начали игру, но до голевых моментов дело не доходило. Турецкой команде со временем удалось выровнять игру, но все же выходить вперед должны были динамовцы. Гармаш и Волошин в одной атаке не смогли переиграть голкипера. В конце тайма активизировались подопечные Луческу, но без голов.

Перед вторым таймом стало известно, что турецкий клуб запрещает транслировать матч.. Очень странная ситуация, но имеем, что имеем. В итоге, игра завершилась вничью - 0:0.

Контрольный матч

"Динамо" - "Адана Демирспор" 0:0

Состав "Динамо": Нещерет, Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Волошин, Перрис, Ванат.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
19.02.2023 в 19:23
И слава Богу, что трансляции второго тайма не было: так издеваться над теми, кто смотрел первый - преступление
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