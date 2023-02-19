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Динамо и Адана Демирспор голов не забивали. Трансляции второго тайма не было
Очередной спарринг для "Динамо"
Фото: ФК Динамо
В контрольном матче встречались "Динамо" и пятая команда турецкой Суперлиги "Адана Демирспор". Отмечаем присутствие в составе турецкой команды экс-футболиста "Динамо" Юнеса Беланда. "Адану" возглавляет Винченцо Монтелла - чемпион Италии в составе "Ромы" и бывший тренер "джалоросси", "Милана", "Фиорентины" и других клубов.
Киевляне активно начали игру, но до голевых моментов дело не доходило. Турецкой команде со временем удалось выровнять игру, но все же выходить вперед должны были динамовцы. Гармаш и Волошин в одной атаке не смогли переиграть голкипера. В конце тайма активизировались подопечные Луческу, но без голов.
Перед вторым таймом стало известно, что турецкий клуб запрещает транслировать матч.. Очень странная ситуация, но имеем, что имеем. В итоге, игра завершилась вничью - 0:0.
Контрольный матч
"Динамо" - "Адана Демирспор" 0:0
Состав "Динамо": Нещерет, Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Волошин, Перрис, Ванат.
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