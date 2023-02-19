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Матч упущенных моментов. Кривбасс не смог обыграть середняка чемпионата Казахстана в спарринге

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч завершился нулевой ничьей

Матч упущенных моментов. Кривбасс не смог обыграть середняка чемпионата Казахстана в спарринге

Фото: ФК Кривбасс

UA-Футбол
Новина українською

Криворожский "Кривбасс" провел очередной контрольный матч на сборах в Турции. Соперником команды Юрия Вернидуба стал середняк Высшей лиги чемпионата Казахстана - ФК "Каспий".

Украинская команда с первых минут завладела инициативой в матче, создавая момент за моментом, однако реализация подвела подопечных Юрия Вернидуба. Несмотря на хорошие моменты у Хомчановского и, Устименко и Никитенко первая половины встречи закончилась нулевой ничьей.

Во втором тайме "Кривбасс" продолжал нагнетать обстановку у ворот команды из Казахстана, однако Дибанго упустил реальную возможность открыть счет. Как итог - ничья 0:0 в последнем матче на турецких сборах.

Напомним, "Кривбасс" идет на восьмом месте в УПЛ. В первом матче после возобновления чемпионата подопечные Вернидуба примут "Колос" 3 марта.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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