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Матч упущенных моментов. Кривбасс не смог обыграть середняка чемпионата Казахстана в спарринге
Матч завершился нулевой ничьей
Фото: ФК Кривбасс
Криворожский "Кривбасс" провел очередной контрольный матч на сборах в Турции. Соперником команды Юрия Вернидуба стал середняк Высшей лиги чемпионата Казахстана - ФК "Каспий".
Украинская команда с первых минут завладела инициативой в матче, создавая момент за моментом, однако реализация подвела подопечных Юрия Вернидуба. Несмотря на хорошие моменты у Хомчановского и, Устименко и Никитенко первая половины встречи закончилась нулевой ничьей.
Во втором тайме "Кривбасс" продолжал нагнетать обстановку у ворот команды из Казахстана, однако Дибанго упустил реальную возможность открыть счет. Как итог - ничья 0:0 в последнем матче на турецких сборах.
Напомним, "Кривбасс" идет на восьмом месте в УПЛ. В первом матче после возобновления чемпионата подопечные Вернидуба примут "Колос" 3 марта.
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