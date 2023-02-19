Адана Демирспор в перерыве запретил трансляцию спарринга с Динамо

Трансляция контрольного матча между "Динамо" и "Аданой Демирспором" была прервана в начале второго тайма. Как отмечает пресс-служба киевлян в комментариях под трансляцией, стрим прерван по требованию команды соперника.

Напомним, что матч начался в 16.00. Заранее на ютуб-канале киевлян появилась ссылка на прямую трансляцию. Вскоре турецкая сторона запретила трансляцию, о чем киевляне опубликовали новость на сайте. Однако в преддверии начала встречи эта новость была удалена, а добро от "Аданы Демирспора" на стрим получен. Первый тайм был показан в обычном режиме, но во время перерыва турецкий клуб запретил трансляцию.

По словам комментатора матча Вадима Власенко, турецкая сторона даже запрещает находиться в пределах стадиона съемочной группе "Динамо" и была готова не выходить на второй тайм в случае продолжения трансляции.