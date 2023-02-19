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Колос уверенно обыграл середняка чемпионата Латвии в спарринге

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Ярослава Вишняка забила дважды в первом тайме

Колос уверенно обыграл середняка чемпионата Латвии в спарринге

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
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"Колос" провел очередной контрольный матч на сборах в Турции, в котором подопечные Ярослава Вишняка встретились с клубом из Латвии – ФК "Лиепая".

Украинский клуб одержал уверенную победу в матче, забив два гола в первом тайме. Точные выстрелы на счету Владимира Лысенко и Владислава Емца.

Контрольный матч. Турция, Белек.

Колос" – "Лиепая" (Латвия) – 2:0

Голы: Лысенко, 13, Емец, 41.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее футболисты "Колоса" одержали первую победу на турецком собрании, обыграв аутсайдера чемпионата Казахстана.

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