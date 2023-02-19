Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос уверенно обыграл середняка чемпионата Латвии в спарринге
Команда Ярослава Вишняка забила дважды в первом тайме
Фото: ФК Колос
"Колос" провел очередной контрольный матч на сборах в Турции, в котором подопечные Ярослава Вишняка встретились с клубом из Латвии – ФК "Лиепая".
Украинский клуб одержал уверенную победу в матче, забив два гола в первом тайме. Точные выстрелы на счету Владимира Лысенко и Владислава Емца.
Контрольный матч. Турция, Белек.
Колос" – "Лиепая" (Латвия) – 2:0
Голы: Лысенко, 13, Емец, 41.
Стоит отметить, что несколькими днями ранее футболисты "Колоса"
Популярное сейчас
- Бывшему игроку Барселоны одобрили получение паспорта РФ, однако за сборную России он играть не сможет
- Мудрик мог стать героем последних секунд. Челси - Саутгемптон 0:1. ВИДЕО обзор матча
- Гол Зинченко, ассист Соболя, поражение Челси и Баварии. Главные новости за 18 февраля
- Экс-врач Динамо: Я фактически спас Беседина от четырех лет дисквалификации
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО