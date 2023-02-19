"Кто валялся, кто бился": тренер Шинника впервые рассказал о драке с Минаем

Недавно в Турции произошла драка между футболистами закарпатского "Миная" и "Шинника" из Ярославля. Украинские футболисты нанесли множество травм своим "соперникам" по кулачным боям.

Главный тренер "Шинника" Вадим Евсеев впервые прокомментировал произошедший инцидент, обратившись к своим футболистам с неожиданным посылом:

"В эти выходные был инцидент. От себя лично хочу сказать - я горжусь вами. Значит, мы правильный выбор сделали, когда набрали вас в команду. Вы дали отпор. Люди хотели хайпонуть, но вы этого не сделали. Вас было мало, но вы не отступили назад, а дали отпор. Видел там, кто валялся, кто бился", - цитирует тренера издание Baza.