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"Кто валялся, кто бился": тренер Шинника впервые рассказал о драке с Минаем

Премьер-лига
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Вадим Евсеев обратился к своим футболистам

"Кто валялся, кто бился": тренер Шинника впервые рассказал о драке с Минаем

Фото: ФК Шинник

UA-Футбол
Новина українською

Недавно в Турции произошла драка между футболистами закарпатского "Миная" и "Шинника" из Ярославля. Украинские футболисты нанесли множество травм своим "соперникам" по кулачным боям.

Главный тренер "Шинника" Вадим Евсеев впервые прокомментировал произошедший инцидент, обратившись к своим футболистам с неожиданным посылом:

"В эти выходные был инцидент. От себя лично хочу сказать - я горжусь вами. Значит, мы правильный выбор сделали, когда набрали вас в команду. Вы дали отпор. Люди хотели хайпонуть, но вы этого не сделали. Вас было мало, но вы не отступили назад, а дали отпор. Видел там, кто валялся, кто бился", - цитирует тренера издание Baza.

Ранее драку прокомментировал наставник "Миная" Владимир Шаран, который поблагодарил своих подопечных за "разгром" соперника.

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В статье: Шинник (Ярославль) ФК Минай
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