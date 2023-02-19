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Рух расписал ничью с резервистами австрийского Штурма
Львовяне работают в Хорватии
Фото: ФК Рух / Автор невідомий
Львовский "Рух" провел очередной спарринг на сборах. Подопечные Леонида Кучука решили посетить Словению ради контрольного матча против дубля "Штурма" из Граца, хотя тренировочный лагерь команды расположен в Хорватии.
К концу первого тайма австрийцы вышли вперед, однако в дебюте второй половины "Рух" усилиями Дидыка восстановил паритет. В итоге матч завершился со счётом 1:1.
"Руховцы" продолжают подготовку к возобновлению сезона. О дальнейших планах клубная пресс-служба не сообщает.
Контрольный матч
19 февраля
"Рух" (Львов, Украина) - "Штурм-2" (Грац, Австрия) 1:1
Голы: Дидык 50 – Фусейни 38
"Рух": Панькив, Лех, Дидык, Слюбик, Китела, Сапуга, Довгий, Соломон, Таллес (Мысык, 63), Альваренга (Непейпиев, 82), Карабин (Теслюк, 87).
Предупреждение: Слюбик, 17, Дидык, 72.
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