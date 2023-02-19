Ворскла дублирующим составом сыграла вничью с Ордабасы в спарринге

Футболисты полтавской "Ворсклы" провели очередной товарищеский матч на сборах в Турции, сыграв с командой из Казахстана - ФК "Ордабасы".

Встреча закончилась результативной ничьей 1:1. Точным выстрелом в составе команды Виктора Скрипника отметился Александр Скляр, который забил гол на 45 минуте матча.

Важно отметить, что в матче Виктор Скрипник задействовал игроков, которые не играли накануне, 18-го числа, в матче Winter Cup 2023 c "Полесьем".

Ворскла – Ордабасы Шымкент – 1:1

Гол: Скляр, 45.

Ворскла: Домолега, Яворский, Хрипчук, Крупский, Бацула, Скляр, Нестеренко, Олейник, Черныш, Кулаковский, Челядин.

Запасные: Ященко, Прус, Изотов.