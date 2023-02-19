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Ворскла дублирующим составом сыграла вничью с Ордабасы в спарринге
Голом за украинскую команду отличился Скляр
vorskla.com.ua
Футболисты полтавской "Ворсклы" провели очередной товарищеский матч на сборах в Турции, сыграв с командой из Казахстана - ФК "Ордабасы".
Встреча закончилась результативной ничьей 1:1. Точным выстрелом в составе команды Виктора Скрипника отметился Александр Скляр, который забил гол на 45 минуте матча.
Важно отметить, что в матче Виктор Скрипник задействовал игроков, которые не играли накануне, 18-го числа, в
Ворскла – Ордабасы Шымкент – 1:1
Гол: Скляр, 45.
Ворскла: Домолега, Яворский, Хрипчук, Крупский, Бацула, Скляр, Нестеренко, Олейник, Черныш, Кулаковский, Челядин.
Запасные: Ященко, Прус, Изотов.
Напомним, "Ворскла"
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