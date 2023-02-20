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Два основных полузащитника Александрии покинут клуб - Источник

Премьер-лига
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Они не подходят под систему игры Ротаня

Два основных полузащитника Александрии покинут клуб - Источник

Фото: Instagram

Новина українською

"Александрию" покинут полузащитники Александр Демченко и Кирилл Дришлюк. Об этом сообщает ТаТоТаке. Оба футболиста получат статус свободных агентов.

По данным источника, они не вписываются в систему игры нового главного тренера команды Руслана Ротаня. При этом также отмечается, что интерес к Дришлюку проявляет "Колос", а Демченко продолжит карьеру в "Черноморце".

Дришлюк присоединился к "Александрии" в 2020 году. В этом сезоне 23-летний полузащитник провел 12 матчей без результативных действий. Демченко выступает за "горожан" с лета 2021. В нынешней кампании 27-летний хавбек отыграл 13 поединков, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Контракты игроков с "Александрией" истекают в июне.

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В статье: ФК Александрия ТаТоТаке Кирилл Дришлюк Александр Демченко
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Источник:
ТаТоТаке

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