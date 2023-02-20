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СМИ: Львов собирается подписать бывшего хавбека Спортинга

Премьер-лига
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Клуб может усилиться легионером

СМИ: Львов собирается подписать бывшего хавбека Спортинга

Фото: Instagram

Новина українською

"Львов" может усилиться еще одним легионером. Бразильский полузащитник Мурилу Соуза может стать очередным новичком "сине-золотых львов" во время этого зимнего перерыва. Об этом пишет Спортивка.

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Переход 26-летнего футболиста может произойти на правах свободного агента, поскольку с января этого года Соуза находится без команды. Последним его клубом был "Аль-Будая", участвующий в чемпионате Бахрейна.

Ранее Мурилу выступал за саудовский "Хотаин", бразильские "Ривер ПИ", "Лагарту" и "АВС". Также у Соузы есть опыт выступлений за молодежные команды "Интернасьонала" и "Крузейру", а еще в свое время он находился во второй команде лиссабонского "Спортинга".

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В статье: ФК Львов
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Источник:
Спортивка

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