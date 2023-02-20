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Конопля: Днепр-1 составит нам достойную конкуренцию в борьбе за золото

Премьер-лига
(1 голосов)

В первом круге УПЛ днепряне даже переиграли "Шахтер"

Конопля: Днепр-1 составит нам достойную конкуренцию в борьбе за золото

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля рассказал, был ли он удивлен первым местом "Днепра-1" по итогам осенней части сезона.

"Это действительно было очень неожиданно. Прежде всего никто не мог ожидать, что мы будем где-то впереди перед началом сезона, таковы были прогнозы.

Это очень большая заслуга "Днепра-1", что они идут на первом месте сейчас, они очень хорошо играли в первой половине сезона, даже нас переиграли в очной игре.

В "Днепре-1" собрался очень хороший коллектив, они составят нам достойную конкуренцию в борьбе за золото, и не только они, там еще на пятки наступают", — сказал Конопля.

Напомним, "Днепр-1" лидирует в чемпионате Украины, опережая "Шахтер" на пять очков.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
20.02.2023 в 09:29
Где Динамо, где?
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