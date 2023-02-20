Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конопля: Днепр-1 составит нам достойную конкуренцию в борьбе за золото
В первом круге УПЛ днепряне даже переиграли "Шахтер"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля рассказал, был ли он удивлен первым местом "Днепра-1" по итогам осенней части сезона.
"Это действительно было очень неожиданно. Прежде всего никто не мог ожидать, что мы будем где-то впереди перед началом сезона, таковы были прогнозы.
Это очень большая заслуга "Днепра-1", что они идут на первом месте сейчас, они очень хорошо играли в первой половине сезона, даже нас переиграли в очной игре.
В "Днепре-1" собрался очень хороший коллектив, они составят нам достойную конкуренцию в борьбе за золото, и не только они, там еще на пятки наступают", — сказал Конопля.
Напомним, "Днепр-1" лидирует в чемпионате Украины, опережая "Шахтер" на пять очков.
Популярное сейчас
- Украинская авиация за воскресенье нанесла почти 30 ударов по россиянам - Генштаб
- Малиновский вышел - игра перевернулась. Тулуза - Марсель 2:3. Видео голов и обзор матча
- Конопля: В команде уже есть тот, кто может заменить Мудрика
- Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО