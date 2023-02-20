Конопля: Днепр-1 составит нам достойную конкуренцию в борьбе за золото

Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля рассказал, был ли он удивлен первым местом "Днепра-1" по итогам осенней части сезона.

"Это действительно было очень неожиданно. Прежде всего никто не мог ожидать, что мы будем где-то впереди перед началом сезона, таковы были прогнозы.

Это очень большая заслуга "Днепра-1", что они идут на первом месте сейчас, они очень хорошо играли в первой половине сезона, даже нас переиграли в очной игре.

В "Днепре-1" собрался очень хороший коллектив, они составят нам достойную конкуренцию в борьбе за золото, и не только они, там еще на пятки наступают", — сказал Конопля.