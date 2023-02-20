Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря вернулась в Украину после сборов в Турции
Черно-белые закончили межсезонную подготовку
Фото: zarya-lugansk.com
В воскресенье, 19 февраля, луганская "Заря" вернулась в Украину. Позади тяжелый этап сборов, впереди – продолжение чемпионата.
Команда получила несколько дней отдыха, после чего "черно-белые" начнут подготовку к матчу 16-го тура УПЛ, в котором сыграют с полтавской "Ворсклой". Игра, как уже известно, состоится 5 марта. Старт поединка запланировано на 12:00.
Напомним, во время турецкого сбора подопечные Патрика ван Леувена сыграли 10 матчей: 3 победы, 6 поражений и 1 ничья.
Популярное сейчас
- Остался один сбитый самолет до круглой цифры. Генштаб – о потерях россиян за 19 февраля
- Украинская авиация за воскресенье нанесла почти 30 ударов по россиянам - Генштаб
- Россия изменила тактику применения ракет, - Игнат
- Трубин интересен Севилье. Известно, сколько испанцы готовы предложить Шахтеру
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО