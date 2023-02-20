Заря вернулась в Украину после сборов в Турции

В воскресенье, 19 февраля, луганская "Заря" вернулась в Украину. Позади тяжелый этап сборов, впереди – продолжение чемпионата.

Команда получила несколько дней отдыха, после чего "черно-белые" начнут подготовку к матчу 16-го тура УПЛ, в котором сыграют с полтавской "Ворсклой". Игра, как уже известно, состоится 5 марта. Старт поединка запланировано на 12:00.

Напомним, во время турецкого сбора подопечные Патрика ван Леувена сыграли 10 матчей: 3 победы, 6 поражений и 1 ничья.