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Кане вернулся в Ворсклу - ТаТоТаке

Премьер-лига
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Полузащитник покинул Китай

Кане вернулся в Ворсклу - ТаТоТаке

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Полузащитник Ибрахим Кане вернулся в полтавскую "Ворсклу". Он присоединился к команде на сборе в Турции. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Согласно информации источника, в последний месяц руководство полтавчан решало визовые вопросы для возвращения малийца.

Осенью Кане играл за китайский "Циндао Чжуннен" (23 матча, 5 голов). Действующий контракт полузащитника с "зелено-белыми" рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, накануне"Ворскла" официально объявила о подписании бразильского защитника.

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В статье: Ворскла (Полтава) Ибрахим Кане
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Источник:
ТаТоТаке

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