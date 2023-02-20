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Кане вернулся в Ворсклу - ТаТоТаке
Полузащитник покинул Китай
Фото: ФК Ворскла
Полузащитник Ибрахим Кане вернулся в полтавскую "Ворсклу". Он присоединился к команде на сборе в Турции. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Согласно информации источника, в последний месяц руководство полтавчан решало визовые вопросы для возвращения малийца.
Осенью Кане играл за китайский "Циндао Чжуннен" (23 матча, 5 голов). Действующий контракт полузащитника с "зелено-белыми" рассчитан до лета 2024 года.
Напомним, накануне"Ворскла" официально объявила о подписании бразильского защитника.
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