Кане вернулся в Ворсклу - ТаТоТаке

Полузащитник Ибрахим Кане вернулся в полтавскую "Ворсклу". Он присоединился к команде на сборе в Турции. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Согласно информации источника, в последний месяц руководство полтавчан решало визовые вопросы для возвращения малийца.

Осенью Кане играл за китайский "Циндао Чжуннен" (23 матча, 5 голов). Действующий контракт полузащитника с "зелено-белыми" рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, накануне"Ворскла" официально объявила о подписании бразильского защитника.