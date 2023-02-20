Вернидуб - о службе в ВСУ: Периодически патрулирую Киев

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал о службе в ВСУ.

"Слава Богу, все живы и здоровы, и мои родные тоже. С июня, как вы знаете, работаю главным тренером "Кривбасса". Но по-прежнему являюсь военнослужащим ЗСУ, поэтому в случае необходимости выполняю уже далеко не тренерские обязанности.

В прошлом году меня перевели в роту охраны, поэтому, если не вдаваться в подробности, периодически мне нужно патрулировать Киев и сопровождать грузы с гуманитарной помощью", – сказал Вернидуб.