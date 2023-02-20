  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вернидуб - о службе в ВСУ: Периодически патрулирую Киев
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернидуб - о службе в ВСУ: Периодически патрулирую Киев

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер продолжает оставаться на военной службе

Вернидуб - о службе в ВСУ: Периодически патрулирую Киев

Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал о службе в ВСУ.

"Слава Богу, все живы и здоровы, и мои родные тоже. С июня, как вы знаете, работаю главным тренером "Кривбасса". Но по-прежнему являюсь военнослужащим ЗСУ, поэтому в случае необходимости выполняю уже далеко не тренерские обязанности.

В прошлом году меня перевели в роту охраны, поэтому, если не вдаваться в подробности, периодически мне нужно патрулировать Киев и сопровождать грузы с гуманитарной помощью", – сказал Вернидуб.

Напомним, Вернидуб возглавил "Кривбасс" летом 2022 года. Осеннюю часть сезона команда завершила на 8-м месте турнирной таблицы УПЛ.

Читайте такжеКривбасс продлил контракты с двумя игроками

По теме
yellow-arrow
Кане вернулся в Ворсклу - ТаТоТаке
yellow-arrow
Заря вернулась в Украину после сборов в Турции
yellow-arrow
Конопля: Днепр-1 составит нам достойную конкуренцию в борьбе за золото
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna Беларусь

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде