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Вернидуб - о службе в ВСУ: Периодически патрулирую Киев
Тренер продолжает оставаться на военной службе
Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий
Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал о службе в ВСУ.
"Слава Богу, все живы и здоровы, и мои родные тоже. С июня, как вы знаете, работаю главным тренером "Кривбасса". Но по-прежнему являюсь военнослужащим ЗСУ, поэтому в случае необходимости выполняю уже далеко не тренерские обязанности.
В прошлом году меня перевели в роту охраны, поэтому, если не вдаваться в подробности, периодически мне нужно патрулировать Киев и сопровождать грузы с гуманитарной помощью", – сказал Вернидуб.
Напомним, Вернидуб возглавил "Кривбасс" летом 2022 года. Осеннюю часть сезона команда завершила на 8-м месте турнирной таблицы УПЛ.
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