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Селезнев пошел на тренерские курсы

Премьер-лига
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Форвард задумался о тренерской карьере

Селезнев пошел на тренерские курсы

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Украинский форвард Евгений Селезнев, контракт которого принадлежал закарпатскому "Минаю" и о расторжении официально не сообщали, начал новый этап в своей жизни. 37-летний нападающий подался на тренерские курсы. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"Начало получения знаний", – написал Селезнев в Instagram.

Пока что Евгений обошелся без каких-либо уточнений.

Напомним, что формально-официально Селезнев является игроком "Миная", однако будущее его в клубе остается под большим вопросом. В этом сезоне Селезнев вышел на поле в одном матче, отыграл семь минут, с командой он не тренируется, а главный тренер закарпатцев Владимир Шаран отказался говорить о будущем футболиста.

Селезнев пошел на тренерские курсы - изображение 1
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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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