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Селезнев пошел на тренерские курсы
Форвард задумался о тренерской карьере
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Украинский форвард Евгений Селезнев, контракт которого принадлежал закарпатскому "Минаю" и о расторжении официально не сообщали, начал новый этап в своей жизни. 37-летний нападающий подался на тренерские курсы. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
"Начало получения знаний", – написал Селезнев в Instagram.
Пока что Евгений обошелся без каких-либо уточнений.
Напомним, что формально-официально Селезнев является игроком "Миная", однако будущее его в клубе остается под большим вопросом. В этом сезоне Селезнев вышел на поле в одном матче, отыграл семь минут, с командой он не тренируется, а главный тренер закарпатцев Владимир Шаран отказался говорить о будущем футболиста.
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