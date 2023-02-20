Селезнев пошел на тренерские курсы

Украинский форвард Евгений Селезнев, контракт которого принадлежал закарпатскому "Минаю" и о расторжении официально не сообщали, начал новый этап в своей жизни. 37-летний нападающий подался на тренерские курсы. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"Начало получения знаний", – написал Селезнев в Instagram.

Пока что Евгений обошелся без каких-либо уточнений.

Напомним, что формально-официально Селезнев является игроком "Миная", однако будущее его в клубе остается под большим вопросом. В этом сезоне Селезнев вышел на поле в одном матче, отыграл семь минут, с командой он не тренируется, а главный тренер закарпатцев Владимир Шаран отказался говорить о будущем футболиста.