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У Селезнева была идея проведения прощального матча против Шахтера

Премьер-лига
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Но для этого должны были сложиться условия

У Селезнева была идея проведения прощального матча против Шахтера

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Евгений Селезнев на своей странице в Инстаграмм объявил о начале обучения на тренерских курсах. Как удалось узнать журналистам UA-Футбол, футболист фактически признает окончание активной карьеры, хотя официально об этом не объявляет из-за определенных гипотетических возможностей. В частности, возможности прощального матча.

Сообщается, что идея такого матча вынашивалась Селезневым (и его ближайшим окружением) в 2022-м году, когда должен был состояться календарный матч против "Шахтера" (9-й тур, 22-е октября). Однако игру по просьбе "горняков" перенесли, после чего клубы вели переговоры о том, чтобы сыграть в декабре, то есть до конца 2022-го календарного года.

Эти обстоятельства Селезнев рассматривал как возможность красиво попрощаться с футболом в матче против некогда родной для себя команды. Должны были сложиться два условия:

  • домашний матч "Миная" против "Шахтера" еще в 2022-м году (пока у Селезнева действовал с закарпатцами контракт);
  • налаживание с тренером отношений, разладившихся после инцидента, который положил конец перспективам Селезнева в команде.

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Но матч с "Шахтером" в итоге назначили на 28-е февраля 2023-го года. Отношения с Шараном футболист также не наладил, так что идея проведения прощального матча захлебнулась.

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В статье: Евгений Селезнев Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Источник:
УПЛ жива

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