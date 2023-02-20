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У Селезнева была идея проведения прощального матча против Шахтера
Но для этого должны были сложиться условия
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Евгений Селезнев на своей странице в Инстаграмм объявил о начале обучения на тренерских курсах. Как удалось узнать журналистам UA-Футбол, футболист фактически признает окончание активной карьеры, хотя официально об этом не объявляет из-за определенных гипотетических возможностей. В частности, возможности прощального матча.
Сообщается, что идея такого матча вынашивалась Селезневым (и его ближайшим окружением) в 2022-м году, когда должен был состояться календарный матч против "Шахтера" (9-й тур, 22-е октября). Однако игру по просьбе "горняков" перенесли, после чего клубы вели переговоры о том, чтобы сыграть в декабре, то есть до конца 2022-го календарного года.
Эти обстоятельства Селезнев рассматривал как возможность красиво попрощаться с футболом в матче против некогда родной для себя команды. Должны были сложиться два условия:
- домашний матч "Миная" против "Шахтера" еще в 2022-м году (пока у Селезнева действовал с закарпатцами контракт);
- налаживание с тренером отношений, разладившихся после инцидента, который положил конец перспективам Селезнева в команде.
Но матч с "Шахтером" в итоге назначили на 28-е февраля 2023-го года. Отношения с Шараном футболист также не наладил, так что идея проведения прощального матча захлебнулась.
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