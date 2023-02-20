Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С 4 игроками на просмотре. Львов сыграл вничью с командой из Турции
Команды разошлись без забитых мячей
Фото: ФК Львів
В воскресенье, 19 февраля, ПФК "Львов" провел предпоследний товарищеский матч на тренировочном сборе в Турции. Соперником львовян стал турецкий клуб "Бандырмаспор". Игра завершилась без забитых голов - ничья 0:0.
Это был уже восьмой спарринг команды Олега Дулуба. Ранее львовский клуб уступил "Руху" U-19 (1:2), "Люсенгу" (0:2), сыграл вничью с командой "Львова" U-19 (0:0), "Железничаром" (0:0), "Насафом" (0:0), а такжже обыграл "Вечисту" (2:0) и грузинское "Торпедо" (1:0).
Заключительный матч на турецком сборе "Львов" сыграет 23 февраля против "Б-36" из из Торсхавна.
Контрольный матч
ПФК "Львов" - "Бандырмаспор" 0:0
Состав ФК "Львов": Рыбка, Дитятьев, Габриэль, игрок на просмотре, Кузик, игрок на просмотре, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Беляев, Грисьо, Эсеола.
Популярное сейчас
- Вернидуб - о службе в ВСУ: Периодически патрулирую Киев
- Стало известно, когда Рух сыграет с Миланом в Юношеской лиге УЕФА
- Два основных полузащитника Александрии покинут клуб - Источник
- Журналист Андриюк опубликовал ФОТО российского паспорта президента Колоса и функционера УАФ Засухи
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру