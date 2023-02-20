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С 4 игроками на просмотре. Львов сыграл вничью с командой из Турции

Премьер-лига
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Команды разошлись без забитых мячей

С 4 игроками на просмотре. Львов сыграл вничью с командой из Турции

Фото: ФК Львів

Новина українською

В воскресенье, 19 февраля, ПФК "Львов" провел предпоследний товарищеский матч на тренировочном сборе в Турции. Соперником львовян стал турецкий клуб "Бандырмаспор". Игра завершилась без забитых голов - ничья 0:0.

Это был уже восьмой спарринг команды Олега Дулуба. Ранее львовский клуб уступил "Руху" U-19 (1:2), "Люсенгу" (0:2), сыграл вничью с командой "Львова" U-19 (0:0), "Железничаром" (0:0), "Насафом" (0:0), а такжже обыграл "Вечисту" (2:0) и грузинское "Торпедо" (1:0).

Заключительный матч на турецком сборе "Львов" сыграет 23 февраля против "Б-36" из из Торсхавна.

Контрольный матч

ПФК "Львов" - "Бандырмаспор" 0:0

Состав ФК "Львов": Рыбка, Дитятьев, Габриэль, игрок на просмотре, Кузик, игрок на просмотре, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Беляев, Грисьо, Эсеола.

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