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Агент Трубина назвал трансферную стоимость голкипера Шахтера

Премьер-лига
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Но последнее слово за клубом

Агент Трубина назвал трансферную стоимость голкипера Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Один из агентов голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина прокомментировал потенциальный переход своего клиента в летнее трансферное окно.

"Анатолий готов к следующему шагу в своем развитии. Несмотря на молодой возраст, он имеет 3-летний опыт игры в Лиге чемпионов, дважды становился победителем УПЛ и однажды выиграл Кубок страны.

Мы ожидаем, что цена будет 12-15 миллионов евро, но последнее слово за клубом. Все футболисты мечтают играть в лучших европейских лигах. Анатолий тоже, а мы считаем, что у него есть все характеристики для этого", – сказал агент украинца.

Действующий контракт 21-летнего голкипера с "горняками" рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что топ-клуб Ла Лиги готов предложить 5 млн евро за Трубина. Портал transfermarkt оценивает его в 11 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Calciomercato

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