Агент Трубина назвал трансферную стоимость голкипера Шахтера

Один из агентов голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина прокомментировал потенциальный переход своего клиента в летнее трансферное окно.

"Анатолий готов к следующему шагу в своем развитии. Несмотря на молодой возраст, он имеет 3-летний опыт игры в Лиге чемпионов, дважды становился победителем УПЛ и однажды выиграл Кубок страны.

Мы ожидаем, что цена будет 12-15 миллионов евро, но последнее слово за клубом. Все футболисты мечтают играть в лучших европейских лигах. Анатолий тоже, а мы считаем, что у него есть все характеристики для этого", – сказал агент украинца.