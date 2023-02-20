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Агент Трубина назвал трансферную стоимость голкипера Шахтера
Но последнее слово за клубом
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Один из агентов голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина прокомментировал потенциальный переход своего клиента в летнее трансферное окно.
"Анатолий готов к следующему шагу в своем развитии. Несмотря на молодой возраст, он имеет 3-летний опыт игры в Лиге чемпионов, дважды становился победителем УПЛ и однажды выиграл Кубок страны.
Мы ожидаем, что цена будет 12-15 миллионов евро, но последнее слово за клубом. Все футболисты мечтают играть в лучших европейских лигах. Анатолий тоже, а мы считаем, что у него есть все характеристики для этого", – сказал агент украинца.
Действующий контракт 21-летнего голкипера с "горняками" рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что топ-клуб Ла Лиги готов предложить 5 млн евро за Трубина. Портал transfermarkt оценивает его в 11 млн евро.
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