Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - ФК Рига: смотреть онлайн, видеотрансляция матча
Очередной спарринг киевлян
Фото: ФК Динамо
В контрольном матче встретятся "Динамо" и вице-чемпион Латвии ФК "Рига". Встреча пройдет в понедельник, 20 февраля, на арене Mardan Stadium. Начало игры – в 16.00. В своем составе у латвийцев большое количество легионеров (20), среди которых – украинский полузащитник Юрий Вакулко, известный по выступлениям за киевский "Арсенал" и "Днепр".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В Сети появилось видео прибытия Байдена в Киев. Тем временем по всей Украине – воздушная тревога
- Остался один сбитый самолет до круглой цифры. Генштаб – о потерях россиян за 19 февраля
- Два основных полузащитника Александрии покинут клуб - Источник
- Журналист Андриюк опубликовал ФОТО российского паспорта президента Колоса и функционера УАФ Засухи
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн