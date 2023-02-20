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Динамо - ФК Рига: смотреть онлайн, видеотрансляция матча

Премьер-лига
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Очередной спарринг киевлян

Динамо - ФК Рига: смотреть онлайн, видеотрансляция матча

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

В контрольном матче встретятся "Динамо" и вице-чемпион Латвии ФК "Рига". Встреча пройдет в понедельник, 20 февраля, на арене Mardan Stadium. Начало игры – в 16.00. В своем составе у латвийцев большое количество легионеров (20), среди которых – украинский полузащитник Юрий Вакулко, известный по выступлениям за киевский "Арсенал" и "Днепр".

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В статье: Динамо (Киев) ФК Рига
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