Динамо - ФК Рига: смотреть онлайн, видеотрансляция матча

В контрольном матче встретятся "Динамо" и вице-чемпион Латвии ФК "Рига". Встреча пройдет в понедельник, 20 февраля, на арене Mardan Stadium. Начало игры – в 16.00. В своем составе у латвийцев большое количество легионеров (20), среди которых – украинский полузащитник Юрий Вакулко, известный по выступлениям за киевский "Арсенал" и "Днепр".