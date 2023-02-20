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Кривбасс завершил турецкий сбор и летит в Украину - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Домой через Будапешт

Кривбасс завершил турецкий сбор и летит в Украину - ФОТО

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" завершил тренировочный сбор в Турции и возвращается в Украину. Сегодня, 20 февраля, делегация криворожского взяла курс на родину, информирует официальный сайт клуба. Дорога домой будет проходить через Будапешт.

"Хорошего путешествия, красно-белые. Teşekkür ederim Türkiye (Спасибо Турция - прим.)", - говорится в сообщении криворожан.

Во время турецкого сбора команда Юрия Вернидуба провела 9 матчей, в которых одержала три победы, трижды сыграла вничью и еще трижды потерпела поражение.

Напомним, "Кривбасс" идет на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ. В первом матче после возобновления чемпионата криворожцы примут "Колос" 3 марта.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
fckryvbas.com

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
20.02.2023 в 16:50
Лидеры обновлённого украинского футбола!
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