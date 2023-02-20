Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс завершил турецкий сбор и летит в Украину - ФОТО
Домой через Будапешт
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" завершил тренировочный сбор в Турции и возвращается в Украину. Сегодня, 20 февраля, делегация криворожского взяла курс на родину, информирует официальный сайт клуба. Дорога домой будет проходить через Будапешт.
"Хорошего путешествия, красно-белые. Teşekkür ederim Türkiye (Спасибо Турция - прим.)", - говорится в сообщении криворожан.
Во время турецкого сбора команда Юрия Вернидуба провела 9 матчей, в которых одержала три победы, трижды сыграла вничью и еще трижды потерпела поражение.
Напомним, "Кривбасс" идет на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ. В первом матче после возобновления чемпионата криворожцы примут "Колос" 3 марта.
Популярное сейчас
- В Сети появилось видео прибытия Байдена в Киев. Тем временем по всей Украине – воздушная тревога
- "Я смотрел все матчи Арсенала". Малиновский назвал своего кумира детства
- Украинская авиация за воскресенье нанесла почти 30 ударов по россиянам - Генштаб
- Журналист Андриюк опубликовал ФОТО российского паспорта президента Колоса и функционера УАФ Засухи
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО