Кривбасс завершил турецкий сбор и летит в Украину - ФОТО

"Кривбасс" завершил тренировочный сбор в Турции и возвращается в Украину. Сегодня, 20 февраля, делегация криворожского взяла курс на родину, информирует официальный сайт клуба. Дорога домой будет проходить через Будапешт.

"Хорошего путешествия, красно-белые. Teşekkür ederim Türkiye (Спасибо Турция - прим.)", - говорится в сообщении криворожан.

Во время турецкого сбора команда Юрия Вернидуба провела 9 матчей, в которых одержала три победы, трижды сыграла вничью и еще трижды потерпела поражение.

Напомним, "Кривбасс" идет на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ. В первом матче после возобновления чемпионата криворожцы примут "Колос" 3 марта.