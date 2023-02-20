Динамо играет вничью с вице-чемпионом Латвии

Киевское "Динамо" сыграло очередной спарринг на турецком собрании. В этот раз киевляне встречались с вице-чемпионом Латвии ФК "Рига". Отметим, что за латвийский клуб сейчас играет украинец Юрий Вакулко. В заявку на игру Юрий не попал.

Мирча Луческу с первых минут выпустил экспериментальный состав. Шанс проявить себя получили некоторые игроки, получающие меньше игровой практики.

В первом тайме киевляне больше контролировали мяч, но создать проблемы защите соперника они не смогли. Латвийцы полагались на быстрый выход из защиты в атаку, но и они не запомнились яркими моментами. Вспомнить можно разве что удар Рамиреса из пределов штрафной. На перерыв команды ушли без голов. Закономерный результат, если учитывать ход матча.

Сразу после перерыва отличную возможность забить имел Аурелио, но он в створ ворот не попал. Своё игровое преимущество латвийцы сумели воплотить в забитый мяч на 54-й минуте, когда после подачи Юрковскиса отличился Йойич - 0:1. Ванат мог сравнивать счет, но после его удара защитник вынес мяч с линии ворот. Подопечные Луческу сегодня разочаровали своей игрой.

Однако, украинцы все же смогли сравнять счет. После передачи Гармаша пробил в дальний угол пробил Царенко - 1:1. В итоге, матч завершился вничью - 1:1.

Контрольный матч

"Динамо" - "Рига" 1:1

Голы: Царенко (79) - Йойич (58)

"Динамо" (стартовый состав): Нещерет - Вивчаренко (Дубинчак, 46), Боль, Сирота, Малыш (Караваев, 46), Андриевский, Яцык (Гармаш, 58), Царенко, Перрис (Бенито, 58), Супряга (Ванат, 58), Волошин

ФК "Рига" (стартовый состав): Пуринш – Черномордийс, Нгом, Юрковскис, Мор, Йойич, Бабец, Аурелио, Сойсало, Ньянг, Рамирес