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"Исторический момент под печальный вой сами-знаете-кого на болотах", - Ворскла прокомментировала визит Байдена

Премьер-лига
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"Исторический момент под печальный вой сами-знаете-кого на болотах", - Ворскла прокомментировала визит Байдена

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полтавская "Ворскла" отреагировала на визит президента США Джо Байдена в Киев.

"Абсолютно исторический момент солидарности, единства и поддержки под печальный вой сами-знаете-кого на болотах. ????????????????????", — говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Напомним, что это первое посещение Джо Байдена Украины в качестве президента США.

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В статье: Ворскла (Полтава) война с россией Джо Байден
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Источник:
ТГ-канал Ворскли

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