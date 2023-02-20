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"Исторический момент под печальный вой сами-знаете-кого на болотах", - Ворскла прокомментировала визит Байдена
Getty Images / Global Images Ukraine
Полтавская "
"Абсолютно исторический момент солидарности, единства и поддержки под печальный вой сами-знаете-кого на болотах. ????????????????????", — говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале.
Напомним, что это первое посещение Джо Байдена Украины в качестве президента США.
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Источник:ТГ-канал Ворскли
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