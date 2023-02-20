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Некоторые клубы контактируют с агентами Трубина, Бондаря и Крыськива

Премьер-лига
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Такую информацию дают сами агенты

Некоторые клубы контактируют с агентами Трубина, Бондаря и Крыськива

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Некоторые клубы проявляют интерес к трем игрокам "Шахтера".

Как сообщили представители агентства Part of The Game, многие клубы контактируют с агентством по поводу Анатолия Трубина, есть также интерес к Валерию Бондарю и Дмитрию Крыськиву.

Впрочем, какой-либо конкретики источник не дает.

Напомним, что ранее была информация о том, что Бондарь и Трубин не желают продлевать контракты с "горняками". Договоры всех трех игроков (также и Крыськива) завершаются летом 2024 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь Дмитрий Крыськив Анатолий Трубин
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