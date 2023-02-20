Некоторые клубы контактируют с агентами Трубина, Бондаря и Крыськива

Некоторые клубы проявляют интерес к трем игрокам " Шахтера ".

Как сообщили представители агентства Part of The Game, многие клубы контактируют с агентством по поводу Анатолия Трубина, есть также интерес к Валерию Бондарю и Дмитрию Крыськиву.

Впрочем, какой-либо конкретики источник не дает.

Напомним, что ранее была информация о том, что Бондарь и Трубин не желают продлевать контракты с "горняками". Договоры всех трех игроков (также и Крыськива) завершаются летом 2024 года.