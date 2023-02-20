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Боль: Динамо – известный бренд. На сборах соперники в матчах против нас выкладываются на 200%
Динамо продолжает готовиться в Турции
fcdynamo.com
Защитник "Динамо" Антон Боль после
- Мы провели уже 12-й матч во время нынешнего собрания, конечно, усталость чувствуется, но лучше наигрывать комбинации в играх, чем на тренировках – таким образом можно скорее набрать форму к началу второй части чемпионата.
- Как прокомментируете тот факт, что в 12 поединках "Динамо" одержало всего шесть побед?
- Конечно, иногда досадно, когда не удается одержать победу, но я считаю, что во время сборов победы – это не главное. Основное, как я уже сказал, – набрать хорошую форму к началу официальных матчей.
– Чем вас сегодня удивил соперник?
– "Рига" – неплохая команда, но все понимают, что "Динамо" – это известный бренд, и потому не удивительно, что на сборах каждая команда в матчах против нас будет выкладываться не на 100, а даже на 200%.
- Испытываете ли вы большее доверие от тренерского штаба в связи с продажей Ильи Забарного в Англию?
- Да, для меня это большая ответственность, и я сделаю все от себя зависящее, чтобы оправдать доверие тренерского штаба и попасть в основной состав "Динамо".
– Что из игры Ильи Забарного вам бы хотелось перенять, как молодому защитнику?
– Уверенность в своих действиях на футбольном поле.
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