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Боль: Читали новости про Байдена в Киеве - тоже мечтаем о том, чтобы поскорее уехать в Украину

Премьер-лига
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Киевляне в Турции также поддерживают визит Байдена в Украину

Боль: Читали новости про Байдена в Киеве - тоже мечтаем о том, чтобы поскорее уехать в Украину

president.gov.ua

Новина українською

Защитник "Динамо" Антон Боль рассказал, что команда, которая проводит в Турции сборы, уже прилично соскучилась по Украине, а также высказал свое мнение относительно визита президента США Джо Байдена в Киев.

- Впереди у команды еще неделя сборов и возвращение в Украину. Скучаете ли по Родине?

- Конечно, скучаю! Хочется поскорее вернуться домой. Сегодня с ребятами читали новости о визите президента США Джо Байдена в Киев, и также мечтаем о том, чтобы поскорее уехать в Украину.

- Судя по всему, эта новость вызвала большой ажиотаж и эмоции у динамовцев?

- Да, приезд Байдена очень важен, ведь доверие и поддержка от США – это большой шаг на пути к победе над россией в этой позорной войне.

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В статье: Динамо (Киев) Антон Боль Джо Байден
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Источник:
ФК Динамо

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