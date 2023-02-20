Боль: Читали новости про Байдена в Киеве - тоже мечтаем о том, чтобы поскорее уехать в Украину

Защитник " Динамо " Антон Боль рассказал, что команда, которая проводит в Турции сборы, уже прилично соскучилась по Украине, а также высказал свое мнение относительно визита президента США Джо Байдена в Киев.

- Впереди у команды еще неделя сборов и возвращение в Украину. Скучаете ли по Родине?

- Конечно, скучаю! Хочется поскорее вернуться домой. Сегодня с ребятами читали новости о визите президента США Джо Байдена в Киев, и также мечтаем о том, чтобы поскорее уехать в Украину.

- Судя по всему, эта новость вызвала большой ажиотаж и эмоции у динамовцев?

- Да, приезд Байдена очень важен, ведь доверие и поддержка от США – это большой шаг на пути к победе над россией в этой позорной войне.