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Боль: Читали новости про Байдена в Киеве - тоже мечтаем о том, чтобы поскорее уехать в Украину
Киевляне в Турции также поддерживают визит Байдена в Украину
president.gov.ua
Защитник "
- Впереди у команды еще неделя сборов и возвращение в Украину. Скучаете ли по Родине?
- Конечно, скучаю! Хочется поскорее вернуться домой. Сегодня с ребятами читали новости о визите президента США Джо Байдена в Киев, и также мечтаем о том, чтобы поскорее уехать в Украину.
- Судя по всему, эта новость вызвала большой ажиотаж и эмоции у динамовцев?
- Да, приезд Байдена очень важен, ведь доверие и поддержка от США – это большой шаг на пути к победе над россией в этой позорной войне.
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